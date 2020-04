Anna Nowak-Ibisz MASAKRUJE Kaję Godek: "Może sobie zrobić porządek pod WŁASNYMI MAJTKAMI, ale nie pod naszymi!"

Do oprotestowywania barbarzyńskiej ustawy przyłączyła się także "Pani Gadżet" - Anna Nowak-Ibisz . Ekspertka do spraw zabawek erotycznych, która sama podkreślała w wywiadach, że miała wielkie szczęście dorastać w domu, w którym o seksie mówiło się otwarcie, nie zostawiła na pomysłodawczyni projektu suchej nitki, zarzucając jej na Instagramie brak podstawowej wiedzy na temat natury człowieka.

Pani Godek może sobie zrobić porządek pod własnymi majtkami, ale nie pod naszymi!!! Niech sobie weźmie lusterko i zajrzy prawdzie prosto w oczy, jak ją to rozczaruje, to niech się edukuje, najlepiej seksualnie!! Niech się zaprzyjaźni z tą otchłanią nieznaną, co ją pod kiecką chowa! A nie innym kobietom w majtki zagląda! Ja ani Pani Godek, ani nikomu nigdy, do tego prawa nie dawałam! Ani przyzwolenia, ani upoważnienia! Niedouczone, niewyedukowane, niespełnione, zgorzkniałe, nienawistne kobiety, niech się wezmą przede wszystkim za siebie , za swoje życie i za swój los, a nie za decyzje o losach innych kobiet - czytamy w komentarzu, który Ibisz zostawiła pod najnowszym wpisem Anji Rubik.

Edukować to trzeba robić przede wszystkim! Pomagać to po drugie! A nie karać, zabraniać i fundować kolejne lata w piekle dla kobiet. I cieszyć się, że nas to nie dotyczy! To innej dziecko zmarło, to inna pcha wózek z dorosłym niepełnosprawnym dzieckiem i nie ma przy niej nikogo! Ani męża, ani matki, ani przyjaciółki... Tylko wymowne spojrzenia innych: "Biedna kobieta... Jak dobrze, że to nie ja... U mnie w rodzinie tego nie ma...". Podkręćmy śrubę jeszcze bardziej! Niech popełniają samobójstwa z rozpaczy. Będzie więcej zapomnianych grobów - skwitowała.