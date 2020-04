Gwiazdy przeciwko zakazowi aborcji

hmmm 1 godz. temu zgłoś do moderacji 263 51 Odpowiedz

Najciekawsze jest to, że ten PROJEKT OBYWATELSKI znosiłby aborcję w tylko jednym przypadku, a dwa pozostawiłby bez zmian. Wciąż można byłoby dokonać aborcji po GWAŁCIE lub w przypadku ZAGROŻENIA ZDROWIA/ŻYCIA. Natomiast pudelek wypluł z siebie już co najmniej kilkanaście artykułów, gdzie podkreślił, że projekt CAŁKOWICIE zakazuje aborcji. Takie marne "dziennikarki" piszą "artykuły", które czyta wiele tysięcy osób. Albo są takie beznadziejne i nawet tego nie przeczytały, albo to celowa manipulacja (opłacona). Nie wiem, co gorsze.