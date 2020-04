Zaangażowana Anja Rubik wspiera strajk przeciw ustawie antyaborcyjnej: "Pani Godek chce, abym UMARŁA PODCZAS PORODU"

magdalena 7 min. temu zgłoś do moderacji 3 1 Odpowiedz

Ja jestem zdania że nikt nic nam nie może zabraniać. To jest nasze ciało i to my możemy robić z nim to co co nam się podoba. Różne są sytuacje w życiu i nikt nigdy nie będzie miał tak samo. Mam nadzieję, że też nie zaczną majstrować przy antykoncepcji w sensie że jej nie zabronią bo dla mnie to też by było nieodpowiedzialne. Ja przyjmuję moje tabletki vines i będę to robiła to tak chcę. A każdy lepiej niech się zajmie sobą i swoim życiem.