Anja Rubik porównuje Polskę z płonącą Australią: "To nie żart! To NIE JEST NORMALNE"

dddw 32 min. temu zgłoś do moderacji 28 2 Odpowiedz

Anja, ale samolocikiem to kursujesz w tę i spowrotem na iwenty i imprezki, a spaliny lecą aż miło, to ci już nie przeszkadza? Sama się chwaliłaś, ile czasu spędzasz w samolotach. Tam, gdzie lecisz, wcale nie musisz być, to twój wybór, że niszczysz środowisko siedząc w tym dymiącym samolocie. Ale no tak, to twoja praca. A "G" prawda, robisz to, bo możesz. Jeździsz taksówkami albo prywatnym autem cię wożą, co gorsza helikopterami, nie wmówisz mi, że jeździsz pksem czy komukacją miejską. Dodatkowo wystrojona w ciuszki, na każdą imprezkę inne ubranie, tzw jednorazówki, bo dwa razy się pokazać to wstyd. A te rzeczy produkowane są przez szkodzące środowisku koncerny, które zresztą reklamujesz. Na bilbordach elektronicznych, które żrą prąd, na bilbordach papierowych, dla których trzeba wyciąć kilka drzew. Ciuchy które reklamujesz, np zara, są szyte przez wyzyskiwanych ludzi w odległych zakątkach. I ty śmiesz mówić, co jest normalne, a co nie? Spójrz na siebie! Weź, zamilcz, bo twoja hipokryzja i brak autokrytyki są porażające. Oderwane od rzeczywistości gwiazdki, hipokryci, co się w politykę bawią, a grają pierwsze skrzypce w niszczeniu środowiska, w promowaniu konsumpcjonizmu, przepychu, a ludzie was naśladują, dla których jesteście "idolami". Co wstawiasz na swój ig? Konsumpcjonizm się z tych zdjęć wylewa. Śmiesz Anja pouczać kogokolwiek? Zacznij od siebie. Nie mam do ciebie szacunku, do innych takich gwiazdeczek też. Ile razy jeszcze usuniecie ten komentarz? Nie jest obraźliwy, mówi prawdę. Co, boli? Spoko, skopiowałam i będę wklejała.