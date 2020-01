Maja Ostaszewska alarmuje przed katastrofą klimatyczną: "W Polsce już niedługo będziemy mierzyć się z BRAKIEM WODY"

"Australia nie pamięta tak potwornych pożarów"- zaczęła aktorka "Owszem, każdego roku dotykał ją "bushfire", ale nigdy dotąd na taką skalę. Zginęły już 22 osoby i według szacunków australijskich ekologów 480 milionów zwierząt. W tym 8000 koali, którym grozi całkowite wyginięcie. Serce pęka, kiedy patrzę na te obrazy. A co najgorsze, przyczyną tak strasznych pożarów są działania człowieka. Okrucieństwo i bezmyślność. Tak właśnie wygląda katastrofa klimatyczna, która dotyczy nas wszystkich. Każdy, kto ją neguje, jest szaleńcem. Przywódcy państw i przedstawiciele wielkich koncernów, którzy ją ignorują i nie wprowadzają systemowych rozwiązań prowadzących do zatrzymania ocieplenia klimatu, są bezpośrednio odpowiedzialni za to, co się dzieje. Wprowadzajmy zmiany w naszym codziennym życiu i apelujemy, naciskajmy na polityków. Na ostatnim zdjęciu adres mailowy do Premiera Mateusza Morawieckiego: kontakt@kprm.gov.pl. Piszmy listy z żądaniem natychmiastowych działań, rozwiązań na rzecz ochrony klimatu."