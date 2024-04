Brigitte Macron dopinguje biegającego po murawie męża. Emmanuel Macron wziął udział w meczu charytatywnym (ZDJĘCIA)

Olka 13 min. temu zgłoś do moderacji 5 1 Odpowiedz

Jak na 71 lat, to wygląda bardzo dobrze. Im dłużej na nią patrzę, tym bardziej doceniam jej elegancję. Jakby miała jakiegoś 71 letniego jegomościa przy boku, w stylu Seona Connerego, był by to naprawdę fajny widok. Nikogo by nie gorszył ani nie dziwił jej wygląd. A ona ma męża 25 lat młodszego i już jest skazana na te porównania i ocenianie wyglądu. Niestety. Nie popieram wiązania się dorosłej kobiety z nastolatkiem, więc współczuć jej tych komentarzy nie zamierzam.