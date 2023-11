Brigitte Macron odsłania kulisy związku z młodszym o 25 lat Emmanuelem Macronem: "Miałam nadzieję, że zakocha się w kimś W SWOIM WIEKU"

Przed laty uczucie, które pojawiło się pomiędzy Brigitte Macron a Emmanuelem Macronem wywołało prawdziwy skandal. Obecny prezydent Francji miał 15 lat, gdy zakochał się w starszej o 25 lat Brigitte, która była wówczas jego nauczycielką. Chociaż rodzice Macrona wysłali go do Paryża, by nastolatek zmienił szkołę, to mimo przeciwności losu jego romans ze starszą kobietą kwitł w najlepsze. Po latach Brigitte wyznała, że wmawiała sobie, że gdy Emmanuel będzie w Paryżu, "zakocha się w kimś w swoim wieku".