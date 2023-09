Pomocna Brigitte Macron poprawia pelerynę królowej Camilli. Panie postawiły na suknie wieczorowe od Diora (ZDJĘCIA)

Tradycyjnie większą uwagę aniżeli piastujący wysokie stanowiska mężczyźni, budzą ich drugie połówki. Media z entuzjazmem rozpisują się bowiem o zachowaniu i kreacjach pań. Ukochane króla i prezydenta pierwszą turę eleganckich stylizacji zaprezentowały w środowe popołudnie przed Łukiem Triumfalnym, drugą zaś kilka godzin później, gdy to udały się wraz z partnerami na uroczysty obiad do Pałacu w Wersalu.

Tym razem kobiety przyodziały długie, wieczorowe suknie. Co ciekawe, obie postawiły na granat. Nie wiadomo, czy ustalały to wcześniej, czy zgrały się kolorystycznie przypadkowo. Dodatkowo zarówno "look" królowej, jak i prezydentowej pochodził z francuskiego domu mody Dior. Camilla zaprezentowała się w wydekoltowanej kreacji z peleryną, którą uzupełniła naszyjnikiem z diamentami i szafirami należącym niegdyś do teściowej. Brigitte Macron z kolei zdecydowała się na suknię z kryształowymi kołnierzem, paskiem i mankietami.