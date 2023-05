Pierwsza para Francji na koronacji Karola III. Brigitte Macron znowu odsłoniła nogi (FOTO)

NUDA 5 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Te dziesiątki artykułów wkółko o koronacji... To już się zrobiło dla mnie nudne. Czasami mam wrażenie, że nie mieszkam już w Polsce. Albo flaga U. powiewająca nawet w polskie święta narodowe (WSTYD!!!) albo wkółko zachwycanie się obcą monarchią. Jakby to nas dotyczyło. Dziwne to wszystko...