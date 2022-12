Emmanuel i Brigitte Macron nie szczędzą sobie czułości na trybunach podczas finału mundialu w Katarze (ZDJĘCIA)

ON.A 58 min. temu zgłoś do moderacji 308 31 Odpowiedz

To jest miłość, on młody i bogaty bo zarobił zanim został prezydentem i ożenił się z nią z miłości , tylko zazdrościć prawdziwej miłości z zaradnym facetem do tego przystojnym. Niech im się wiedzie i skończcie z tym podkreślaniem różnicy wieku to jest żenujące bo jak stary dziad z młoda to jest ok?