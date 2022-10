Nie tylko Magdalena Cielecka! One też związały się z młodszymi mężczyznami: Małgorzata Kożuchowska, Katarzyna Warnke, Heidi Klum... (ZDJĘCIA)

Karo 7 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Ile tu komentarzy probujacych zdyskredytowac zwiazki kobiet z mlodszymi od siebie mezczyznami. Ojej, cos tam o teorii Freuda, o jakims kompleksie Edypa itp. Najwiecej kompleksow to maja chyba ci, ktorzy pisza w ten sposob. Freud kiedys cos powiedzial i inni powtarzaja jego teorie bez znajomosci szerszego kontekstu. I to chyba najczesciej mezczyzni krytykuja. Ciekawe jak to jest, ze faceci nierzadko nie maja jakos oporow, zeby wymieniac swoje zony rowiesnice na mlodsze zony czy partnerki. To jest przeciez normalne, nieprawdaz? Tutaj mezczyzni maja kolejna swoja teorie, ze kobiety potrzebuje czuc sie bezpiecznie przy dojrzalym mezczyznie. Bron Boze nie jest to brak ojcowskiej milosci. Nie, nie. Punkt widzenia zalezny od punktu siedzenia. Uslyszalam kiedys wypowiedz jednej psycholog na temat takich zwiazkow, gdzie kobieta jest starsza, ze, w wielu wypadkach ci mezczyzni mieli dobre, kochajace matki, a wiec ta teoria nie sprawdza sie zawsze, a nawet jesli w niektorych przypadkach byl brak wystarczajacej milosci ze strony matki, to nie ma nic w tym zlego, ze szukaja, to czego im zawsze brakowalo. Bo czyja to wina, tych mezczyzn? Kazdy szuka w zyciu to co mu potrzebne i jesli mezczyzni odnajduja w starszych od siebie partnerkach czy zonach emocjonalne poczucie bezpieczenstwa, to co w tym zlego? Czesto ludzie wiaza sie z tymi, ktorzy daja im to czego nie mogli znalezc w domu rodzinnym i ostatecznie w malzenstwie sa szczesliwi. I na koniec to powszechne przekonanie, jak sie koncza takie zwiazki. Otoz jest wiele malzenstw trwalych i zgodnych, gdzie mezczyzna jest duzu, duzo mlodszy. I sie tak nie przejmujcie trwaloscia tych zwiazkow, bo po pierwsze to nie wasze zmartwnie, i poza tym, jesli ludzie z taka roznica wieku decyduja sie byc razem, miec dzieci, to te decyzje sa o wiele dojrzalsze, niz w przypadkach, kiedy glownym kryterium jest wzajemna fizyczna atrakcyjnosc malzonka czy partnera.