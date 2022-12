Francuscy dziennikarze UJAWNILI, co Robert Lewandowski powiedział Kylianowi Mbappe!

W niedzielę polska reprezentacja pożegnała się z mundialem w Katarze. Mimo że od początku było wiadomo, że szanse na wygraną z Francją są raczej marne, to polscy kibice do samego końca wierzyli, że Biało-Czerwoni wyjdą z tego starcia zwycięsko. Tym razem piłkarzom udało się chociaż przedrzeć na pole karne przeciwników, bo w meczu z Argentyną większość spotkania rozgrywała się po naszej stronie bramki. Bohaterem tegorocznego mundialu został Wojciech Szczęsny, który zachwycił kibiców umiejętnościami bramkarskimi. Bramkarzowi udało się obronić karnego Messiego i dzielnie przeciwstawiał się mistrzowskiej reprezentacji Francji.

Nie tylko gra interesowała jednak kibiców na całym świecie. Jak się okazuje, sporo uwagi poświęcono również Robertowi Lewandowskiemu i jego przyjacielskim pogawędkom z innymi topowymi piłkarzami. "Tajna konwersacja" z Lionelem Messi zaintrygowała fanów piłki nożnej, którzy zastanawiali się, o czym tak zawzięcie szeptali do siebie piłkarze. Na odpowiedź nie trzeba było czekać zbyt długo, bo mimo że Messi zasłonił się "piłkarskim kodeksem" i stwierdził, że "wszystko, co mówi się na boisku, pozostaje na boisku i w szatni", to Lewy był nieco bardziej skory do zwierzeń. W rozmowie z niemieckim "Bildem" uchylił nieco rąbka tajemnicy.