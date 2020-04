Wzburzona Kaja Godek grozi Anji Rubik SĄDEM: "Będzie żądanie wysokiego odszkodowania"

Gama 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Godek jak chce może codziennie zachodzić w ciążę i rodzić. To jej sprawa, ale to nie znaczy, ,ze mio że stawiac kretyńskie żądania nam Polkom. Czy rodzimy czy usuwamy są to nasze prywatne sprawy. Szczególnie jeżeli to dotyczy chorych płodów. Epidemia, ktora wybuchła pokazuje, że nie ma kto piekować się ludźmi niesprawnymi. Urodzić, ochrzcić i pogrzebać to takie zwierzęce podejście do człowieka. Po pierwszy przeszczepie serca kościelni grzmieli, że to niedozwolony proceder. Dzisiaj sami korzystają z każdej okazji żeby uratować swoje życie. W problemy etyczne Godek powinna nie pchać nosa.