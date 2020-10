Gwiazdy i politycy protestują po wyroku Trybunału Konstytucyjnego

yeah 9 min. temu zgłoś do moderacji 13 0 Odpowiedz

Mam koleżankę z 20 letnią córką z niedorozwojem umysłowym .,która nigdy nie będzie samodzielnym człowiekiem. Jej stan pogarsza się z tygodnia na tydzień. Jeszcze 2 ,3 lata temu umiała chociaż kontrolowac podstawowe potrzeby jak choćby wypróżnianie . Teraz już chodzi tylko z pieluchą. Jest do tego bardzo agresywna i autoagresywna,a do najdrobniejszych nie należy .Kilka razy w tygodniu próbuje się zabić . Jest cała,- dosłownie cała pocięta .Tnie sie czymkolwiek co wpadnie jej w ręce. Jest to z jej strony także forma wymuszenia na matce tego co chce. Nie rozumie interakcji międzyludzkich. Jest ubezwłasnowolniona prawnie. Według polskich psychiatrów jednak jest zbyt " normalna " i " samodzielna " na ośrodek zamknięty ,a do normalnego życia sie w najmniejszym stopniu nie nadaje. Dosłownie całej rodzinie-matce,ciotką,babci i dziadkowi niszczy życie . Każdy boi się jej jak ognia. Jednocześnie kocha zwierzęta,ale kocha też seks ,a nie da się jej siła zatrzymać w domu bo sie potnie ,bo potnie matkę....Jestem za aborcją w 100% Martwmy się o tych żywych ,tu i teraz.