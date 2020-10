Krzysztof Bosak cieszy się z wyroku w sprawie aborcji. Internautki: "Mamy rodzić zdeformowane dzieci, a potem PATRZEĆ, JAK UMIERAJĄ?"

karo 1 godz. temu zgłoś do moderacji 621 8 Odpowiedz

Wyrazy współczucia dla wszystkich kobiet niemogących opuścić tego kraju. Dla kobiet, które nie ważne ile marszy zrobią, ile prostestów, traktuje się jak powietrze. Zmuszanie do rodzenia jest absolutnym upodleniem kobiet. Do czego w tym kraju zmuszani są mężczyźni? Dlaczego nas zmusza się do porodu, a mężczyzny w takim razie nie zmusza się do płacenia na ciężko chore dziecko np. 5000 zł? Ale mówię o takim realnym płaceniu, a nie unikanie alimentów, pozorując np. bankrutctwo jak to ma miejsce dziś. Tylko realne płacenie, a jak nie to do więzienia albo jakieś inne wymyślne kary. Wyobrażacie to sobie? Ile by było protestów i jak by wszyscy od razu pożałowali że biedni mężczyźni są zmuszani do jakiejkolwiek odpowiedzialności? :) Realnej odpowiedzialności, bo większość alimentów kończy się tak, że wypłaca je Państwo (CZYLI DE FACTO MY ZA NIE PŁACIMY) bo tatusiom się nie chce iść do pracy lub celowo pracują na czarno, żeby udawać niemożność opłacania alimentów? Już w tej chwili społeczeństwo wywiera na nas więcej obowiązków niż od mężczyzn. Pracujemy, sprzątamy, gotujemy, wychowujemy dzieci a do tego przecież musimy ładnie wyglądać bo dziady z zapuszczonym piwnym brzuchem komentują nasz wygląd i szczują nas na każdym kroku. No i finalnie pokrywamy alimenty które wypłaca państwo. A teraz to? MUSIMY rodzić? Ile jeszcze obowiązków jesteście w stanie dziewczyny znieść? Co będzie następne? Opłaty karne dla kobiet które pod względem fizycznym mogą mieć dzieci ale nie chcą? Dlaczego nie możemy po prostu wszystkie wyjść na ulicę i nie pracować, prać, sprzątać dopóki nas nie zauważą? Czego się boicie? Czy mamy jeszcze cokolwiek do stracenia?