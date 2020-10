Lara Gessler Z DZIECKIEM PRZY PIERSI krytykuje wyrok TK: "Złość i bezsilność rozdzierają mnie od środka"

Teraz do tego grona dołączyła również Lara Gessler. Córka najsłynniejszej polskiej restauratorki niedawno po raz pierwszy została mamą.

Protest w Warszawie. Fala sprzeciwu po decyzji TK ws. aborcji

Drodzy, wybaczcie chwilową nieobecność, ale zaglądanie do internetu w ostatnich dniach wywoływało we mnie spazmatyczne reakcje . Sytuacja, kiedy najszczęśliwszy czas twojego życia przypada na moment tak zbrodniczych i niehumanitarnych aktów , jakie mają miejsce, powoduje, że złość i bezsilność rozdzierają mnie od środka.

Znając już trud porodu, jako aktu największej waleczności kobiety, by wydać na świat swoje dziecko, nie wiem, jakim potworem trzeba być, by skazywać ją na taką psychiczną, fizyczną i emocjonalną mękę. Czekanie na poród dziecka bez szans i powrót do domu z pustym brzuchem, burzą hormonów, i rozpaczą, o jakiej ciężko mi jest myśleć - pisze Gesslerówna.