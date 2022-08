Agnieszka Chylińska zrobiła sobie na twarzy TATUAŻ Z BŁĘDEM? Internauci już to wyłapali... (FOTO)

Za nami drugi dzień tegorocznego Top of the Top Sopot Festival 2022 . W środę wieczorem na scenie pojawiło się wiele rodzimych gwiazd muzyki, a tacy artyści jak Michał Szpak czy Natasza Urbańska stanęła także w szranki o Bursztynowego Słowika . Podobnie jak dzień wcześniej nie obyło się bez zaskoczeń i wpadek.

Pomijając drugą z kategorii, w której internauci niechlubnie "wyróżnili" występy kilku artystów, największym zaskoczeniem drugiego dnia tegorocznego Top of the Top Sopot Festival były nowe tatuaże Agnieszki Chylińskiej . Artystka pojawiła się na scenie oraz na ściance, gdzie dumnie zaprezentowała nowe malunki na twarzy.

Agnieszka Chylińska wytatuowała sobie na twarzy napis z błędem?

Nowe ozdoby Chylińskiej wzbudziły oczywiście spore zainteresowanie, jednak pojawiło się też sporo komentarzy odnośnie samych tatuaży i ich znaczenia. O ile napis "Blessed" raczej nie budzi wątpliwości, bo artystka wielokrotnie wspominała o przywiązaniu do wiary, to w internecie aż huczy od sugestii, jakoby drugi z napisów na twarzy Agnieszki został wykonany... z błędem .

Po przyjrzeniu się napisowi bliżej można bowiem zauważyć, że nie jest to "Never Ending Sorry", jak informowały branżowe portale, lecz "Never Endig Sorry", bez "n" w drugim z wyrazów. Fakt ten szybko wyłapali komentujący, którzy nie kryją zaskoczenia, że wokalistka dała sobie wytatuować napis z błędem - i to na dodatek na twarzy.