Agnieszka Dygant chwali się efektami prac remontowych. Pokazała NOWY DOM z zewnątrz! (FOTO)

Agnieszka Dygant od wielu lat związana jest z Warszawą. Oprócz okresu studenckiego spędzonego w Łodzi, to właśnie w stolicy uczęszczała do liceum oraz stawiała pierwsze kroki na planach filmów i seriali. W pewnym momencie występowała jednocześnie w trzech bardzo popularnych produkcjach telewizyjnych, co wymagało od niej świetnej organizacji związanej m.in. ze sprawnym docieraniem z jednego końca miasta na drugi. Obecnie mieszka wspólnie z mężem Patrickiem Yoką i ich 13-letnim synem Xaverym na jednej z warszawskich dzielnic.

Agnieszka Dygant chwali się swoją nową posiadłością

Następnie panie zajrzały do środka domu. Przemieszczając się między stertami opakowań wełny mineralnej, dotarły do pierwszego oddanego do użytku pomieszczenia. Agnieszka Dygant pochwaliła się swoją kotłownią, żartobliwie dodając, że zgodnie z nazwą będzie to przestrzeń zarezerwowana dla jej kotów.