Agnieszka Dygant pokazała sypialnię w nowym, wymarzonym domu: "Jest bardzo jasno, jest CUDOWNA ATMOSFERA" (ZDJĘCIA)

Dzisiaj jesteśmy na budowie, bo chciałam Wam pokazać, na jakim jesteśmy etapie - gderała. Chciałam też powiedzieć, że zawsze jak myślałam, że będę mieć dom na wsi, to będzie on z poddaszem. Ale zawsze myślałam sobie, że to będzie trochę słabe, bo zawsze na poddaszu jest mało światła, jest jakiś maleńkie okienko. A jeśli będę chciała większe, to prawdopodobnie będzie zimno i nieprzyjemnie. I takie były to w głowie ograniczenia. Dopóki nie zorientowałam się, że te moje przemyślenia to jakieś zamierzchłe czasy.