Agnieszka Dygant i Daria Widawska zorganizowały BABSKI WYPAD do Sopotu: spacer po plaży, beztroski relaks i OŻYWIONE dyskusje (ZDJĘCIA)

W świecie show-biznesu flesze nie wybaczają żadnych niedoskonałości. Perfekcyjne uzębienie to tzw. "must have". Za znanymi uśmiechami stoi arsenał kosztownych stomatologicznych zabiegów. Kiedyś nie mogli pochwalić się idealnymi zębami, dziś z dumą prezentują swoje "perełki". Ale jak gwiazdy wyglądały przed wizytą u dentystów?