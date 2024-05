67-letnia Ewa Kasprzyk korzysta z zasłużonych wakacji w Sopocie, pluskając się w Bałtyku (ZDJĘCIA)

Ela 6 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

O rany jak ja współczuję tym wszystkim osobom medialnym. Żeby odpocząć muszą co niektórzy uciekać jak dzika zwierzyna. Co to za relaks? Każdą niedoskonałość wścibcy wychwycą, każde zachowanie czy ubiór jest lustrowane. Co to za relaks i życie pod ścisłą kontrolą? Cóż, niektórym to odpowiada lub muszą się przyzwyczaić.