Agnieszka Dygant od 17 lat jest w związku. Mało kto pamięta, że przed laty wzięła ślub. Kim jest Marcin Władyniak, jej były mąż?

Agnieszka Dygant zyskała popularność za sprawą takich seriali jak "Niania", czy "Prawo Agaty". To właśnie na planie serialu aktorka spotkała swojego obecnego partnera. Kobieta poznała Patricka Yokę podczas nagrywania "Fali zbrodni". Od 2010 r. para wychowuje wspólnie syna Xawerego. Zwiazek Dygant zaowocował również tym, że niemal co roku możemy podziwiać aktorkę w kolejnych częściach "Listów do M.", które reżyseruje Yoka.