Agnieszka Dygant rozprawia o zabiegach upiększających. "Kiedy cokolwiek sobie zrobię, to wyglądam, jakbym miała SPOTKANIE Z TIREM"

Jestem z branży medycyny estetycznej. Kłamie jak z nut. Po pierwsze zrobiła operację nosa. Bardzo nieudaną w opinii większości środowiska, bo praktycznie obcięła pół nosa i wygląda jak rasa żółta. Ma zrobione poliki i bardzo to widać. Do tego usta. Po zdjęciu aparatu usta się powinny zmniejszyć a jej sa większe niz jak miała 20 lat. Robi sobie wszystko. wiem gdzie i u kogo. Botoks ogranicza przed filmami, by się jej twarz ruszała. Ma także zrobioną dolinę łez a do tego operację powiek. I to mocno wycięła sobie górę. Niech sobie trzyma to w tajemnicy. Jej sprawa. Ale niech bezczelnie nie kłamie. Niech po prostu nie mówi na ten temat. I te teksty, ze jest pogodzona z wiekiem. No komedia po prostu:)