Agnieszka Dygant wspomina trudne początki kariery. Musieli interweniować lekarze: "Byłam wyczerpana"

Agnieszka Dygant wspomina początki kariery

Grafik Dygant bez wątpienia był wówczas wyjątkowo napięty. Jak wspominała u Żurnalisty, na planie "Fali zbrodni" pracowała zazwyczaj przez kilka miesięcy. Gdy zaś ekipa miała wolny weekend, wracała do stolicy i pędziła do szpitala w Leśnej Górze. Nietrudno się domyślić, że nie miała wtedy zbyt wiele czasu na odpoczynek.

Na początku grałam w dwóch serialach, w "Fali zbrodni" i "Na dobre i na złe". To się dało połączyć, bo przez cały tydzień byłam w "Fali", bo wyjeżdżaliśmy na zgrupowania, kręciliśmy kilka miesięcy i wracaliśmy. Więc ja dojeżdżałam do Warszawy na "Na dobre i na złe". Jak ekipa "Fali zbrodni" miała weekend wolny, to sobie odpoczywała. Ja jechałam do Warszawy i robiłam zdjęcia do "Na dobre i na złe" - wspominała w rozmowie z Żurnalistą.