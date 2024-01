Agnieszka Fitkau-Perepeczko WŚCIEKŁA się na dziennikarkę. Wysłała ją do GINEKOLOGA. "To się w pale nie mieści!"

Agnieszka Fitkau-Perepeczko zrelacjonowała oburzającą rozmowę z dziennikarką

Po wczorajszym opublikowaniu moich wyczynów na hulajnodze z uroczym przystojnym mężczyzną natychmiast zadzwonił do mnie dzisiaj pewien portal i usiłował ustalić kto to! Ludzie! To jest koniec świata! To się w pale nie mieści! Pytam więc tej panienki - dlaczego aż tak ją interesuje zaglądanie do moich majtek, bo do tego się historia sprowadza. Pytam też, a co pani młoda osobo wie o mnie? O mojej działalności zawodowej? Cisza... Pytam więc - a ile książek napisałam? Cisza... Więc prośba do szefów portali tego rodzaju... Jak już wysyłacie taką panienkę do kogoś, komu chcecie zajrzeć do majtek... to niech się kurde przygotuje! - pisała Agnieszka Fitkau-Perepeczko na Instagramie.