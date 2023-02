Agnieszka Fitkau-Perepeczko wspomina z rozrzewnieniem przydział na mieszkanie. Perepeczko jeszcze narzekał: "To jest RACZEJ CH*JOWE"

bert 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

"wolne media": Maciej Maciak to dziennikarz pracujący dla TVN. Maciej Maciak, który w 2018 roku bezskutecznie kandydował na stanowisko prezydenta Włocławka, „zasłynął” z radykalnych wypowiedzi na temat rosyjskiej agresji na Ukrainę. Maciak przekonywał, że aneksja Krymu na podstawie sfałszowanego referendum była zgodna z prawem międzynarodowym, zaś „Ukraińcom nic do Krymu”. Sprawę tę na łamach portalu niezależna.pl opisywał Jerzy Targalski w artykule „Ruska tuba z Włocławka” w 2019 roku. Maciak na swoim kanale „Musisz to wiedzieć” tłumaczył m.in.: „Rosjanie wyrazili się w referendum, (…) odłączyli się od Ukrainy na podstawie międzynarodowych praw (…), to jest część innego kraju i Ukraińcom nic do Krymu”. Na swoim koncie na Facebooku Maciak zestawił zdjęcie Wołodymyra Zełenskiego z Adolfem Hitlerem, a jego czytelnicy dodawali: „Zachowajmy proporcje.Ze to zdolny klaun, a Hitler to mimo wszystko geniusz”. Na innej z udostępnionych przez niego grafik widać żołnierza Ukraińskiego Azovstalu, który wygląda jakby miał skrzydła anioła, a w rzeczywistości ukrywa za plecami godło III Rzeszy ze swastyką. Maciak rozpowszechnia też filmy, na których ukraińscy żołnierze są pokazani jak naziści.