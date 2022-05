Oto EMERYTURY polskich gwiazd! Ile dostają Maryla Rodowicz, Katarzyna Dowbor czy Krzysztof Cugowski? Rekordzista otrzymuje ledwo... 8 ZŁOTYCH (ZDJĘCIA)

Emerytury gwiazd to temat, który budzi w naszym kraju spore emocje. Nie dzieje się tak jednak bez powodu, gdyż znane osobistości już od dawna narzekają na wysokość świadczeń, które wyliczył dla nich ZUS. Wielu uważa, że celebryci sami skazują się na głodowe emerytury niskimi składkami, a ich zarobki są wystarczające, aby samemu zadbać o swoją przyszłość.

Bywa też tak, że gwiazdy inwestują w jesień życia na długo przed faktem, aby w przyszłości nie musieć marudzić na łamach poczytnej prasy. Zenkowi Martyniukowi zostało jeszcze sporo do emerytury, ale już dziś odkłada, aby mieć za co żyć po zakończeniu kariery. Na inwestycję we własne bezpieczeństwo finansowe zdecydowała się też Jolanta Kwaśniewska, która swego czasu zachęcała seniorów, aby wybrali się w Alpy...