Dramat Maryli Rodowicz. Twierdzi, że nigdy nie żyła tak BIEDNIE, jak teraz: "Trzeba zaciskać pasa. Bywa, że jestem POD KRESKĄ"

Choć Maryla Rodowicz od miesięcy zapewnia, że znalazła się w trudnej sytuacji finansowej, to jej fani chyba nie do końca są o tym przekonani. Wielu miłośników talentu piosenkarki uważa, że użalanie się na swój los w wielkim domu z okazałym ogrodem nie powinno być porównywane do sytuacji "zwykłych śmiertelników", którzy z dnia na dzień zostali bez środków do życia. Maryla idzie jednak w zaparte i wciąż twierdzi, że nie ma nawet na rachunki.