Agnieszka Gozdyra gani Grzegorza Krychowiaka i Celię Jaunat za obnoszenie się bogactwem po aferze premiowej: "Patrzcie sobie, BIEDAKI, na luksus"

Nie rozumiem co trzeba mieć w głowie żeby kupować takie torebki?! W maju zakończyłam projekt z sukcesem i dostałam 65 tys. premii. Za 52 tys. kupiłam sobie auto, a resztę wpłaciłam anonimowo na schronisko w miejscowości skąd pochodzę. Nie wiem, może to kwestia wychowania, ale ciężko mi wydać kasę na torebkę za 10 000 jak wiem, że ta za 500 też mi pasuje, a różnicą mogę komuś pomóc. Jedynie na podróże mi nie szkoda kasy, ale nie wrzucam nigdzie zdjęć, to nikt nie wie gdzie byłam po za rodzicami i mężem, który że mną podróżuje. Czy nie lepiej by się poczuli, gdyby pomogli jakimś rodzicom, którzy zbierają na operację dziecka? Moja siostra ma niepełnosprawną córkę, mąż ją zostawił bo przerosła go sytuacja. Wiecie jaka to radość jak jadę w rodzinne strony i widzę jakie postępy robi dzięki mojemu wsparciu, jak widzę, że siostra jest spokojniejsza, rehabilitacja przynosi efekty, jak rodzice są spokojniejsi, bo córki i wnuczka są szczęśliwe. Na gwiazdkę na pewno dostanę jakieś dzieło przygotowane przez siostrzenicę, to jest zawsze najpiękniejszy prezent. Kiedyś usłyszałam, że rodzina mnie wykorzystuje, to nieprawda, to jest wsparcie. Dzięki ich miłości i wsparciu jestem tu gdzie jestem i jeszcze nie zwariowałam. I palma też mi nie odbiła