Celia Jaunat wypoczywa na wczasach z torebką z aligatora za prawie 250 TYSIĘCY ZŁOTYCH. Grzegorz Krychowiak też się załapał (FOTO)

Chory Świat.Wczoraj szlam za dwoma nastoletnimi chłopcami. Jeden mówi do drugiego wiesz mnie to stary miał w dupie,zreszta matka to samo.ciotka mnie wychowała.Szedł w znoszonych adidasach i starej znoszonej kurtce. Przepłakałam pół wieczora ze taka niesprawiedliwość panuje.Takim dzieciakom nie wiadomo jak pomóc. Trochę refleksji proponuje każdemu w ten przedświąteczny czas.