Celia Jaunat PRĘŻY MUSKUŁY, nagrywając się w lustrze: "Team długie mięśnie". Fajnie? (FOTO)

:D :D :D 18 min. temu zgłoś do moderacji 8 0 Odpowiedz

zawsze mnie śmieszą kobiety które odchudzają się tak że nie mają żadnych kształtów, a do zdjęcia wyginają się żeby stworzyć iluzję że jakieś kształty jednak są... no tego ty*łka to już bardziej nie dało się do tyłu wypchnąć że niby jakiś jest :D