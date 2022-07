Agnieszka Hyży komentuje zatrważającą drożyznę w Polsce: "Z WIELKIM NIEPOKOJEM się temu przeglądam"

Oczywiście, że zauważyłam [co się dzieje w kraju]. (…) Z wielkim niepokojem i uwagą śledzę wszystko to, co się dzieje. Czekam na informacje Rady Polityki Pieniężnej, patrzę, co się dzieje w sektorze bankowym i jakie są na to pomysły. Dyskutuję z księgową i wiem, jak bardzo zmieniają się przepisy podatkowe. Jako przedsiębiorca jestem tym żywo zainteresowana - wyliczyła w rozmowie z Plotkiem.