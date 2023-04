Agnieszka Hyży o macierzyństwie: "Nie boję się mówić, że bywam sfrustrowana". Zdradziła, na czyją pomoc może liczyć

Agnieszka Hyży o posiadaniu dużej rodziny: "Nie boję się mówić, że jestem zmęczona"

Powiem tak, szewc bez butów chodzi i chociaż wszyscy mówimy o dobrym życiu i żeby mieć chwilę dla siebie, to u mnie jest z tym wielki problem. Jesteśmy dużą rodziną i nasze życie kręci się głownie wokół dzieci, które wszystko determinują. Rodzice często muszą zrezygnować z siebie na rzecz dzieciaków, ale ja nad tym nie ubolewam. (...) Nie boję się natomiast mówić, że jestem zmęczona, że bywam sfrustrowana, że jestem poirytowana, zresztą po mnie to widać od razu.

Agnieszka Hyży zdradza, kto pomaga jej wychowywać dzieci

Z mężem walczymy też o to, żebyśmy mieli chwilę dla siebie - na przykład 24 godziny spędzamy sami ze sobą. Mamy fantastyczne babcie, które wspierają i rozumieją, że my też tego potrzebujemy. (...) Jeśli ma się zaangażowane i dyspozycyjne babcie, to jest coś nieocenionego. My też mieliśmy szczęście do niań, które zawsze oddawały serce naszym dzieciom i bardzo nas wspierały. Ale wiadomo, babcia to babcia.