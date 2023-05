Agnieszka Hyży relacjonuje Pierwszą Komunię Świętą córki: "Goście przyjechali z całej Polski!" (ZDJĘCIA)

Agnieszka Hyży w 2011 roku wzięła ślub z Mikołajem Witą. Para doczekała się razem córki Marty . Choć małżeństwo nie przetrwało próby czasu, to rodzice starają się jak najlepiej troszczyć o pociechę. Obecnie prezenterka wychowuje dzieci razem ze swoim drugim mężem, Grzegorzem Hyżym .

10-letnia córka Agnieszki przystępowała w tym roku do Pierwszej Komunii Świętej . Z tej okazji celebrytka zorganizowała uroczystość, na którą zjechała się rodzina z całej Polski. W uroczystości wzięło udział aż 50 osób . Hyży dokładnie zrelacjonowała całe wydarzenie na Instagramie:

Kilka dni temu nasz dom wypełnił się radosnym śmiechem gości, którzy przyjechali z całej Polski. Powód znaczący i rodzinny - Pierwsza Komunia Święta naszej córki. Naszej, bo bliskich i kochających ma wokół siebie wielu, co zostało uwiecznione na "familly photo", do którego stanęli WSZYSCY. Ponad 50 osób. Moja rodzina, rodzina jej taty, przyjaciele . To był bardzo miły czas! - napisała Agnieszka Hyży.