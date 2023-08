Agnieszka i Artur Kotońscy z "Gogglebox" świętują 28. rocznicę ślubu! Pokazali ARCHIWALNE NAGRANIE (WIDEO)

Alka😸 14 min. temu zgłoś do moderacji 21 0 Odpowiedz

Te lata 90-te, haha, niby śmiesznie wyglądaliśmy ale teraz całkiem fajnie się to wspomina. Pamiętam wesele kuzynki, miałam 16 lat to był 1992 rok. Miałam turkusową mini sukienkę z kokardą z tyłu i z bufiastymi rękawami, czarne, cienkie rajstopy we wzorki, lakierki kaczuszki srebrne, do tego rózowe, plastikowe klipsy, mega makijaż ale mama się nie zgodziła na trwałą hahaha, byłam załamana. Na szczęście kuzynka z Niemiec przywiozła karbownicę i mi zrobiła pudla na głowie 🙈 Komicznie ale taka była moda. Wesela były od serca, nie na pokaz, muzyka na żywo, saksofon, akordeony i wszyscy umieli tańczyć, chłopaki umialy prowadzić w tańcu, a dzisiaj? Tupanie w miejscu w kółeczku, każdy pojedynczo albo szarpanie za ręce i obowiązkowo wierszyki w zaproszeniach, że kwiaty nie, prezenty nie tylko piniundze dej, bo my wzięli kredyta na łedingplanerkie i wesele w stylu glamur-bieda-holiłud 🤡🤡🤡