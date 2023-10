Agnieszka Kaczorowska chwali się romantyczną sesją zdjęciową we Włoszech. Mąż komentuje: "Dobrze, że nie ZATRZYMALI nas carabinieri" (FOTO)

Agnieszka Kaczorowska od dzieciństwa związana jest z mediami. Można powiedzieć, że 31-latka wyrosła na oczach telewidzów. Zadebiutowała w serialu "Klan". Pasja do tańca sprawiła, że Kaczorowska przez kilka lat pełniła funkcję trenerki w programie "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami".

Miłość do tańca sprawiła, że Kaczorowska poznała tancerza Macieja Pelę, z którym pięć lat temu stanęła na ślubnym kobiercu. Mąż aktorki często jest bohaterem jej postów w mediach społecznościowych, a teraz dumna żona pochwaliła się efektami romantycznej sesji zdjęciowej.

Agnieszka Kaczorowska pochwaliła się profesjonalną sesją zdjęciową

Fotografie, które opublikowała Agnieszka Kaczorowska, zostały wykonane w Toskańskiej Val d’Orcia, czyli w jednym z najpiękniejszych plenerów zdjęciowych w Europie. I chociaż mogłoby się wydawać, że pogoda spłatała małżeństwu figla, to niewzruszeni zakochani dumnie pozowali do zdjęć. Agnieszka w poście sprytnie nawiązała do warunków atmosferycznych panujących podczas sesji.

Czasem słońce, czasem deszcz. I latem i jesienią. I we Włoszech i w Polsce. I na sesji zdjęciowej, i na wakacjach, i w tańcu…i w życiu. Czasem słońce, czasem deszcz. I to jest piękne — rozpoczęła.

Jak to mówią "nie chodzi o to, aby przeczekać burzę, ale nauczyć się tańczyć w deszczu" i poprzez te zdjęcia chciałabym namówić Was na taki taniec… w rzeczywistości i w przenośni — dodała.

Profesjonalna sesja zdjęciowa przypadła do gustu obserwatorom Agnieszki, ponieważ natychmiast po publikacji, fani zaczęli zasypywać ją komplementami. Post skomentował również mąż tancerki, który przytoczył ciekawą anegdotkę zza kulis.

Ostatnie zdjęcie moje ulubione. Dobrze, że nie zatrzymali nas carabinieri, bo nie wiem, jakbym się wytłumaczył z tej golizny... - dodał Maciej Pela.

Mam te skarby w archiwum — dodał fotograf.

A Wam, jak podoba się sesja? Romantycznie?

