Agnieszka Kaczorowska rozprawia o polityce i zdradza, że chce WYPROWADZIĆ SIĘ z Polski (WIDEO)

W czwartek w Warszawie odbyła się prezentacja jesiennej ramówki TVP. Jak można się było spodziewać, event przyciągnął tłum gwiazd związanych ze stacją. W gronie przybyłych na wydarzenie gości pojawiła się również Agnieszka Kaczorowska. Serialowa Bożenka z "Klanu" na tę okazję wybrała długą, satynową sukienkę w kolorze morskiej zieleni i ochoczo pozowała do zdjęć fotoreporterom, przy okazji "grając" dłońmi.

Kaczorowska nie wypowiada się na temat polityki. Zdradziła powód

Podczas prezentacji ramówki TVP Agnieszka Kaczorowska udzieliła wywiadu reporterowi Pudelka, Cezaremu Wiśniewskiemu. Nasz wysłannik zapytał celebrytkę o jej publiczną aktywność. Kaczorowska od dawna prężnie działa jako influencerka i ochoczo dzieli się z obserwatorami przemyśleniami na rozmaite tematy, rozprawiając w sieci o macierzyństwie czy rozwoju osobistym. W odróżnieniu od wielu celebrytów "trenerka mentalna" unika jednak wypowiadania się na tematy związane z polityką. Podczas czwartkowej konferencji reporter Pudelka zapytał Kaczorowską, dlaczego świadomie nie udziela się w kwestiach politycznych. W odpowiedzi celebrytka wyjaśniła, że podobne sprawy nie leżą raczej w kręgu jej zainteresowań.

Ubiegając wszelkie komentarze, nie wynika to z tego, gdzie pracuję. Tylko wynika to z tego, że mnie to nie do końca interesuje - rozpoczęła.

W dalszej części rozmowy Kaczorowska zaznaczyła, że interesują ją sprawy związane z życiem w Polsce i oczywiście uda się na najbliższe wybory. Wyraźnie zasugerowała jednak, iż w tematach politycznych nie czuje się do końca swobodnie.

Chcę, żeby nam się tu dobrze żyło, chcę mieć wpływ, natomiast trochę szkoda mi energii na te wszystkie działania, które robią ludzie, którzy mają taki popęd aktywistyczny. (...) Jeśli ktoś się czuje w tym dobrze, niech to robi, zgodnie z własnym sercem, wspaniale. Natomiast ja się w ogóle w tym nie czuje, ta energia mi nie odpowiada. Jestem bardziej w tej energii kreatywności, tworzenia, artyzmu, spełnienia swoich marzeń - wyjaśniła w rozmowie z Pudelkiem.

Kaczorowska planuje wyprowadzkę za granicę. Wiemy, gdzie chciałaby zamieszkać

Podczas konferencji TVP reporter Pudelka zapytał również Kaczorowską, czy mieszkając w Polsce, martwi się o przyszłość swoich córek. Celebrytka wyraźnie dała jednak do zrozumienia, iż marzy jej się wyprowadzka z ojczyzny.

Ja bardziej myślę o mojej rodzinie i mam marzenie, że będziemy mieszkać gdzie indziej - zdradziła.

Kaczorowska zaznaczyła, że nie wie, co przyniesie przyszłość i obecnie stara się żyć tu i teraz. Jest jednak zdania, iż niezależnie od miejsca zamieszkania jej rodziny, wraz z mężem będą w stanie zapewnić córkom to, co najlepsze.

Uważam, że to, co jest najważniejsze, jest w domu. Więc niezależnie od tego, gdzie ten dom jest, my możemy im dać to, co najważniejsze - dodała w rozmowie z Pudelkiem.

Zapytaliśmy też Kaczorowska, w jakim miejscu chciałaby zamieszkać w przyszłości. Celebrytka odpowiedziała bez wahania.

Włochy - zdradziła.

