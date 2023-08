Uradowana Agnieszka Kaczorowska GRA DŁOŃMI na ściance podczas ramówki TVP. Zrobiła wrażenie? (ZDJĘCIA)

Wśród gości obecnych na evencie TVP nie zabrakło też Agnieszki Kaczorowskiej. Choć nie jest ona zapewne pierwszą osobą, która przychodzi do głowy na myśl o gwiazdach telewizji publicznej, to współpracuje z nią przecież już od wielu lat i to jako słynna Bożenka z "Klanu". Na miejscu Kaczorowska pojawiła się odziana w welurową sukienkę maxi, do której dobrała sandałki na obcasie.