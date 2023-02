Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela publicznie uskuteczniają amory: "Czy dziś będzie drapu, drapu pazurkami?"

Agnieszka Kaczorowska zalicza się do grona najpopularniejszych influencerek w Polsce. Na Instagramie śledzi ją już ponad 415 tysięcy obserwatorów. Od niedawna media społecznościowe celebrytki wzbogacają także niezwykle głębokie, motywacyjne cytaty. Kaczorowska ochoczo radzi fanom jak żyć, odkąd ukończyła kurs na trenerkę mentalną.

Przy kochającej kobiecie również można przeżywać wzloty i upadki. I stając w prawdzie, oboje z Agą mieliśmy swoje wzloty i upadki . W każdym z tych momentów mieliśmy pełnię miłości i wsparcia. To, że się kochamy, nie wyklucza, że na naszych drogach pojawiają się różne wyzwania. Natomiast ważne jest to, że z naszej relacji płynie siła , która pozwala nam te wyzwania pokonywać - pisał jakiś czas temu Pela.

Agnieszka Kaczorowska odpowiedziała na zalotną propozycję Macieja Peli

Zdaje się, że obecnie nad Agnieszką i Maciejem unoszą się amory. Kaczorowska udostępniła na Instagramie wideo, w którym prezentuje metamorfozę swoich paznokci. W tle rozbrzmiewa piosenka "Love Is In The Air", która najwidoczniej opisuje obecny nastrój Agi i jej męża. Pela pokusił się bowiem o zalotny komentarz, który umieścił pod filmem. Tancerz dopytywał ukochaną, czy zafunduje mu "drapu, drapu" świeżo ozdobionymi pazurkami. Celebrytka opowiedziała bez zastanowienia.