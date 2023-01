Maciej Pela mówi o emocjonalnych problemach, używkach i kryzysie w związku z Kaczorowską! "Co do CH*JA jest ze mną nie tak?"

Maciej Pela jest tancerzem znanym m.in. z programu "You Can Dance – Po Prostu Tańcz". Prywatnie jest mężem Agnieszki Kaczorowskiej, z którą doczekał się dwójki dzieci. Instagram mężczyzny jest w dużej części poświęcony jego ukochanej oraz życiu rodzinnemu. W ostatnim poście skupił się jednak na sobie , opowiadając o swoich trudnych przeżyciach.

Maciej Pela o trudnych momentach

Oficjalnie nic nie mówiłem (a nieoficjalnie, jeśli już mówiłem o emocjach, to w nieodpowiedni sposób, pod wpływem nieodpowiednich substancji i w nieodpowiednich momentach )... długo bujałem się z całym, wewnętrznym, emocjonalnym bajzlem, infekując po drodze sporo osób. Efektem tego była towarzyszącą mi nieustająca myśl "co do chu*a jest ze mną nie tak" - grzmi w internetowym wpisie Maciej Pela.

Mężczyzna dumnie oznajmił, że pokonał długą drogę, by nauczyć się mówić o tym, co naprawdę czuje - bez wstydu i wewnętrznego obwiniana się o słabość. Na tematy, których kiedyś nie wypadało mu poruszyć, dziś patrzy zupełnie inaczej.

Teraz wiem o sobie nieco więcej i potrafię rozmawiać z najbliższymi o wielu emocjach. I przede wszystkim nie wstydzę się tego, co się ze mną dzieje. Jednakże taka wiedza oraz umiejętność przyszła do mnie o wiele, wiele za późno. Po drodze rozsypała mi się cała struktura, w której funkcjonowałem, zaryłem o dno i do końca sam nie wiem, czy z tego dna się w ogóle podniosłem. Ale to już moje story i moja droga - kontynuuje we wpisie.