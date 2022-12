Agnieszka Kaczorowska odpowiada na kąśliwy komentarz "fanki": "CZAKRY nie zamknęły się na święta?"

Agnieszka Kaczorowska , mimo że karierę na ekranie zaczynała od roli Bożenki w "Klanie", to nie związała swojego życia z przemysłem filmowym. Celebrytka oddała się tanecznej pasji, zdobywając kilka tytułów i trenując celebrytów w "Tańcu z Gwiazdami". To właśnie pod jej okiem kroków uczyli się między innymi Rafał Maślak, Nikodem Rozbicki czy Michał Malinowski. Teraz Kaczorowska skupia się głównie na działalności influencerskiej i prężnie działa w mediach społecznościowych. Na Instagramie obserwuje ją już ponad 414 tysięcy internautów.

Od czasu do czasu uduchowiona gwiazda udziela również wywiadów, a jeden z ostatnich odbił się szerokim echem w mediach. Celebrytka w 2018 roku została żoną Macieja Peli, a para doczekała się dwóch córek: Emilii i Gabrysi. Niedawno Kaczorowska przyznała, że wraz z ukochanym nie zdecydowali się na ochrzczenie pociech. W rozmowie z Plejadą wyjawiła, że "każdy wierzy w coś innego" i nie są związani z Kościołem. Nie był to jednak koniec wynurzeń, bo Agnieszka nieoczekiwanie poruszyła temat... czakr.

Uważam, to jest też od strony duchowej i energetycznej związanej z czakrami w naszym ciele potwierdzone, że sakramenty zamykają nasze czakry. Wierzę, że po co mamy coś zamykać, jak możemy coś otwierać - opowiadała.

Życzymy Wam, nie tylko dziś, a przez cały rok, wielu powodów do wspólnej radości! My zamierzamy niezmiennie dzielić się z Wami uśmiechem i radością, a Wy, jeśli możecie, to też rozlewajcie morze dobrej energii i światła wokół siebie… wirtualnie i REALNIE. Bardzo to potrzebne. Zawsze - napisała.