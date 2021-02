Agnieszka Kaczorowska porównuje ZACHCIANKI w obu ciążach: "Przy Emilce jadłam mnóstwo ZIEMNIAKÓW"

Maciek usypia Emilkę, a ja powiem dwa słowa o zachciankach ciążowych. Jestem ciekawa, czy wy takie zachcianki miałyście/macie - zwraca się do obserwatorek Kaczorowska i zdradza, jak to jest w jej przypadku:

Ja na przykład przy Emilce, jak była w brzuchu w pierwszych miesiącach, jadłam mnóstwo ziemniaków. Kopytka, kluski śląskie, wszystko, co ziemniaczane - wspomina z rozrzewnieniem ciężarna Bożenka z Klanu, następnie ujawniając, na co ma ochotę, będąc w drugiej ciąży:

Uważam, że można sobie pozwolić na wszystko, natomiast we wszystkim trzeba znać umiar i robić tak, żeby nie zjeść czegoś po prostu za dużo. To jest taki klucz do tego, żeby się dobrze czuć i żeby utrzymać tę sylwetkę. I być zdrowym przede wszystkim - tłumaczy świadoma mama, następnie "sprytnie" przechodząc do zareklamowania ulubionych shake'ów celebrytek.