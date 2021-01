Agnieszka Kaczorowska ogłasza DRUGĄ CIĄŻĘ i zapewnia: "Niezmiennie uważam, że przedwczesne gratulacje są nie na miejscu"

Agnieszka Kaczorowska może się pochwalić wyjątkowo udanym i poukładanym jak na dzisiejsze standardy życiem prywatnym. We wrześniu 2018 roku tancerka wyszła za mąż, a niespełna rok później powitała na świecie córkę, Emilię.

Dzień dobry w mroźny poniedziałek! Kiedyś powiedziałam sobie, że do trzydziestki będę mieć dwójkę dzieci... - zaczyna serialowa Bożenka i przestrzega:

Uważajcie, o czym marzycie drogie kobiety! A tak serio... Jesteśmy przeszczęśliwi, bo to prawda, że spodziewamy się z @maciek.pela drugiego dziecka - oznajmia w obszernym wpisie pod wspólnym zdjęciem z ukochanym.

Mieliśmy tą wiadomością podzielić się za kilka tygodni, ale napływające pytania mediów i Wasza ciekawość nakłoniły nas do tego, aby już teraz podzielić się naszą radością - tłumaczy szczęśliwa przyszła mama, jednocześnie zaznaczając:

Okazuje się, że ostatnie tygodnie w życiu celebrytki ze względu na błogosławiony czas nie należały do najłatwiejszych.

Za mną bardzo trudny czas... W sumie można powiedzieć, że na 2-3 tygodnie zapadłam w sen zimowy... Dosłownie. I dlatego Maciek ostatnio robił w domu praktycznie wszystko (DZIELNY ON). Ale myślę, że wszystko zmierza ku lepszemu - zakłada optymistycznie ciężarna i odnosi się do niedawnych komentarzy dociekliwych internautek, które dopatrywały się na zdjęciach Agnieszki ciążowych kształtów:

Rozwiązanie zagadki zdjęcia w białej koszuli: Robiąc tę sesję, byłam w pierwszym miesiącu. Nie wiedziałam jeszcze, że jestem w ciąży, nie miałam żadnego brzucha. Wstawiając to zdjęcie, nie pomyślałabym, że je tak niektórzy zinterpretują. Natomiast teraz myślę, że był to dobry impuls do nagłośnienia tematu przedwczesnych gratulacji... Dostałam mnóstwo wiadomości z Waszymi historiami. Poruszyłyście moje serce. I mam ogromną nadzieję, że ktoś w przyszłości zastanowi się dwa razy, zanim pogratuluje komuś przedwcześnie ciąży. Temat jest ważny i warto o nim mówić - czytamy.