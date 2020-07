Dumna Agnieszka Kaczorowska świętuje pierwsze urodziny "Pelątka": "Przenieśliśmy się na chwilę do KRAINY MOTYLI" (ZDJĘCIA)

Dzieci 19 min. temu zgłoś do moderacji 10 0 Odpowiedz

Sama mma 1,5 roczna córkę i wiem że dziecka nie interesują takie rzeczy. U mnie to wygląda tak Kilka balonów nie do końca nadmuchanych aby nie pękły jak dziecko będzie ściskała namiot na chwilę też się sprawdzi ale największą radość była jak wszyscy goście w 100 % były zainteresowani jej osoba. I z każdym kogo wzięła za rękę bawił się z nią i mojemu dziecko to wystarczyło i było szczęśliwe. Każdy z gości poświęci jej tyle czasu ile chciała i to było widać że jest jej dzień. A z prezentów torby prezentowe ciekawiły ja najbardziej. :)