Agnieszka Kaczorowska ZAMYKA swoją szkołę tańca: "Byliśmy zbyt młodą firmą, by PRZETRWAĆ pandemię"

Prawda jest taka, że każdy kto teraz ma biznes związany z branżami, które najdotkliwiej odczuły obostrzenia, jest teraz w bardzo złej sytuacji. Podobnie jest u mnie. Od dwóch lat mam działalność gospodarczą i od połowy marca, kwiecień, maj, czerwiec to był i jest dla mnie bardzo trudny czas. Do tego nie wiadomo co dalej. Koszty stałe są cały czas, własnej pensji nie mam od marca. Jeszcze poczekam do września i albo zamykam działalność i szukam pracy, albo szukam pracy i może uda się popołudniami pracować. Nie ma się co śmiać, za coś trzeba utrzymać rodzinę.