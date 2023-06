Agnieszka Kaczorowska prawi o retuszowaniu zdjęć: "Przestańmy mówić, że filtry są takie złe"

Agnieszka Kaczorowska pojawiła się na festiwalu See Bloggers 2023 w Łodzi, na którym pojawili się najpopularniejsi twórcy internetowi. W trakcie panelu dyskusyjnego celebrytka prawiła o swoim wizerunku w sieci. Aktorka wyznała, że zależy jej na tym, aby jej obraz w mediach społecznościowych był spójny i nieskazitelny. Jak się jednak okazuje, nie wszystkim podoba się to, co gwiazda "Klanu" publikuje na swoim Instagramie.