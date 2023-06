Agnieszka Kaczorowska wymownie odpowiada Qczajowi na Instagramie, a fani dopytują: "A gdzie winko?" (FOTO)

Komentator 24 min. temu zgłoś do moderacji 15 0 Odpowiedz

Taki to jest świat celebrytów....Matka, mentorka, oświecona swymi przemyśleniami i mająca się za wielce inteligentną i światłą osobę upija się w busie jadąc do pracy razem ze współpracownikami ( bo przecież występ na wyjeździe to praca) i uważa że to jest okej jechać busem i chlać wińsko bo przecież jak jej kolega z pracy uwielbiany w internecie fitness trener ma problem z alkoholem to już jego sprawa że będzie go cała drogę cisnąć chęć wypicia i powrót nałogu. Najwyżej jak się będzie sadził to wyciągniemy na niego film z Mc Donalda bo to przecież uwłaczające żeby trener fintessu guru zdrowia wcinał wieśmaka...Ci ludzie są puści, prymitywni, bez grama inteligencji, empatii i zrozumienia dla świata a publika karmi ich laskami, komentarzami i uwielbieniem. Ta afera to takie śmierdzące szambo które wybija spod tych filtrów, pięknych makijaży, ustawianych zdjęć i wypolerowanych muskułów...Nie ma ludzi perfekcyjnych, nie ma idealnych matek, nie ma trenerów trzymających dietę 24h na dobę, nie ma.ludzu bez wad, trudności czy mrocznych zakamarków osobowości. Ci którzy wam wmawiają że są ideali i perfekcyjni za pomocą Tik toków Instagramow i Fejsbukow kłamią tylko po to aby zarobić więcej kasy!