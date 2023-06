TYLKO NA PUDELKU: Agnieszka Kaczorowska odpowiada Qczajowi. Twierdził, że "CHLAŁA wino" i "musiała się naj**ać"

Qczaj komentuje słowa Agnieszki Kaczorowskiej. Mówi o hipokryzji i zdradza kulisy współpracy w teatrze

Chciałem wyczyścić tę sytuację, bo wiedziałem, że będziemy razem pracować, a ja wolę wszystko wyjaśnić, pogadać. (…) Wiadomo, że ty jesteś kłamczuchą. Ale na to, co dziś opowiadałaś, nie mogę nie zareagować. Mianujesz się "kołczynią", ukończyłaś różne kursy motywowania ludzi, pięknie mówisz o granicach i o tym, jak sama je stawiasz… Jednak jednym z powodów, dla których zostałaś zwolniona i o którym ja wiem, było właśnie nieszanowanie czyichś granic. Jako niepijąca osoba uzależniona informuję o swoim problemie osoby, z którymi przebywam i pracuję. Mówię po to, by miały świadomość, by wykazały się jakąś empatią. Jednak ty, Agnieszko, miałaś to w głębokim poważaniu, miałaś to po prostu w dupie, chlając wino w busie w drodze z Sosnowca do Wrocławia - oznajmił na Instagramie Qczaj.