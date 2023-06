Agnieszka Kaczorowska wspomina utratę posady w teatrze: "Miałam tę wygodę, że mam ileś źródeł dochodu"

Anka 37 min. temu zgłoś do moderacji 45 1 Odpowiedz

Nie wiem czy tylko Agnieszka jest taka, czy to cecha większości warszawskich celebrytek/influ reklamujących to i owo - ale tego paplania o tym, że trzeba sobie tak ładnie zorganizować życie i mieć kilka źródeł dochodów to już się słuchać nie da :D Jak Agnieszka widzialaby tę dywersyfikację źródeł, gdy ktoś na pracę na etacie z dojazdem poswieca 10 h dziennie, do tego ma dwojke dzieci i brak pani do sprzątania/gotowania oraz rodziców/teściow w innym mieście? I każdego miesiąca walczy o to, by spiąć budżet i zapłacić rate kredytu za mieszkanie? Czy taka osoba powinna zakasać rękawy i rozwinąć swój instagram?