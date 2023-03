Agnieszka Kaczorowska straciła pracę w teatrze. "Odbieram to jako brak szacunku do mojej osoby"

Agnieszka Kaczorowska o stracie pracy w teatrze

Wielokrotnie zapraszałam was na nasz spektakl "Ślub doskonały". [...] Czuję się w obowiązku poinformować was, że na trzy dni przed spektaklem dostałam telefon od pani producent Teatru Tu i Teraz, że ja nie zagram tych spektakli i zagra je moja dublerka. Ta decyzja jest dla mnie niezrozumiała. Chcę podkreślić, że to, że nie będzie mnie w weekend na scenie, nie jest moją decyzją. Jest to dla mnie ogromne zaskoczenie. Jest mi też bardzo przykro, ponieważ odbieram to jako brak szacunku do mojej osoby - powiedziała Kaczorowska.